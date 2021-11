Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Saat Aku Pergi - Dadali:  Biarlah Aku Pergi Jangan Lagi Kau Tangisi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Di Saat Aku Pergi - Dadali di dalam artikel ini.

Dadali telah merilis lagu Disaat Aku Pergi 9 tahun yang lalu di akun YouTube ascadamusic.

Musik video Di Saat Aku Pergi - Dadali telah ditonton 82 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 260 ribu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Di Saat Aku Pergi - Dadali:

Intro: Am Dm G C F Dm E.. [Verse] Am Dm biarlah aku pergi G C jangan lagi kau tangisi F Dm semoga pilihanmu E Am yang terbaik untukmu.. [Pre-Chorus] Am Dm memang berat bagiku G C berpisah denganmu F Dm tapi harus kurelakan E Am A cinta tak bisa di paksakan.. [Chorus] Dm mungkin kau bukan cinta sejatiku G C mungkin kau bukan belahan jiwaku F Dm yang diturunkan Tuhan 'tuk menjadi E Am A pendamping hidupku uu.. Dm mungkin kau bukan cinta sejatiku G C mungkin kau bukan belahan jiwaku F Dm yang diturunkan Tuhan 'tuk menjadi E Am pendamping hidupku.. [Pre-Chorus] Am Dm memang berat bagiku G C berpisah denganmu F Dm tapi harus kurelakan E Am A cinta tak bisa di paksakan.. [Chorus] Dm mungkin kau bukan cinta sejatiku G C mungkin kau bukan belahan jiwaku F Dm yang diturunkan Tuhan 'tuk menjadi E Am A pendamping hidupku uu.. Dm mungkin kau bukan cinta sejatiku G C mungkin kau bukan belahan jiwaku F Dm yang diturunkan Tuhan 'tuk menjadi E Am pendamping hidupku.. [Bridge] A Dm sudahlah jangan menangis G C sudahlah jangan bersedih F Dm mungkin benar apa katamu E Am A ku bukan cinta sejatimu.. [Chorus] Dm mungkin kau bukan cinta sejatiku G C mungkin kau bukan belahan jiwaku F Dm yang diturunkan Tuhan 'tuk menjadi E Am A pendamping hidupku uu.. Dm mungkin kau bukan cinta sejatiku G C mungkin kau bukan belahan jiwaku F Dm yang diturunkan Tuhan 'tuk menjadi E Am pendamping hidupku.. G F E Am hoooo..oo..huu uu..

