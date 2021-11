Kembali Diterpa Cobaan, Nirina Zubir Kabarkan Suaminya Dilarikan ke RS

TRIBUNNNEWS.COM - Artis Nirina Zubir sudah kembali diterpa cobaan. Ernest Fardiyan Syarif, suaminya, dilarikan ke rumah sakit.

Pemain film 'Get Married' itu tidak menjelaskan secara rinci penyakit apa yang diderita sang suami.

Nirina hanya meminta doa dari teman-teman semua agar sang suami cepat pulih.

"Swamikuw juga masuk RS!! Minta doa tuk cepat pemulihan ya teman2," tulis Nirina pada Instagram story-nya.

"Thank you for holding on ya swamikuuw," lanjutnya.

Diketahui, artis Nirina Zubir belakangan ini diterpa cobaan hebat.

Tangkapan layar

Ia bersama keluarga mengaku telah menjadi korban mafia tanah berupa penggelapan aset tanah dan bangunan dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp17 miliar.

Nirina mengatakan, Riri (asisten rumah tangga) dibantu oleh tiga orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pengalihan nama atas properti yang berada di kawasan Jakarta Barat tersebut.

Nirina mengaku sudah melaporkan sejumlah pihak yang terlibat dalam proses penggelapan aset tersebut ke Polda Metro Jaya. Pelaporan dilakukan atas nama sang kakak Fadhlan Karim di Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan LP/B/2844/VI/SPKT PMJ pada Juni 2021 kemarin.

Sementara, polisi telah menetapkan 5 tersangka soal kasus penggelapan aset di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/11/2021).