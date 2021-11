Chord Gitar dan Lirik Wanita Yang Kau Pilih - Rossa: Kau Jadikan Aku Ini, Wanita Yang Kau Pilih

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Wanita Yang Kau Pilih, yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Sumedang, Rossa.

Rossa merilis lagu Wanita Yang Kau Pilih pada 2004.

Lagu Wanita Yang Kau Pilih tergabung dalam album bertajuk "Kembali".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Chord Gitar dan Lirik Wanita Yang Kau Pilih - Rossa (istimewa)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Wanita Yang Kau Pilih - Rossa

C Em

malam semakin panjang

F G F G

diwaktu aku merindukanmu

C Em

kau bisa menjaga aku

F G C

hingga diriku merasa teduh

C Em

aku seperti kamu

F G F G

menginginkan dan merindukanmu

C Em

karena kita tak mampu

F G C

untuk selalu pergi menjauh

REFF:

F G Em

kau jadikan aku ini

F

wanita yang kau pilih

G C

untuk jadi kekasihmu

F G Em

dan kaupun tlah aku minta

F G

setia seperti ku hingga

C

waktu nya tiba

C Em

aku percaya penuh

F G F G

kau kan buat ku bahagia

C Em

karena cinta ter cipta

F G C

datangnya dari dalam hatimu

(BACK : REFF)

