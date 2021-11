Chord Gitar dan Lirik Lagu Duka - Last Child: Kau Hancurkan Diriku, saat Engkau Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Duka - Last Child di dalam artikel ini.

Last Child telah merilis lagu Duka 5 tahun yang lalu.

Musik video Duka - Last Child telah ditonton 71 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 428 ribu.

Baca juga: Chord Gitar Pingal - Ngatmombilung: Opo Kowe Ra Kroso Abote Atiku

Baca juga: Lirik dan Chord Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk: Awak Dewe Tau Nduwe Bayangan Mbesok

Berikut chord gitar dan lirik lagu Duka - Last Child:

Intro: F…….F-F-F-F

C..G..Am..F..G

F G

Kau membunuhku dengan

Am

Kepedihan ini

F G

Kau hempaskanku kedalam

Am

Retaknya hati

F G

Hingga air mata tak mampu

Em Am

Tuk melukiskan perih

F

Yang kau ukir dalam

G G7 G

Hati ini

*)

F G

Kau hancurkan diriku

Am

Saat engkau pergi

F G

Setelah kau patahkan

Am

Sayap ini

#)

F G

Hingga ku takkan bisa

Em Am

Tuk terbang tinggi lagi

F

Dan mencari bintang

G

Yang dapat menggantikanmu

Reff 1:

C

Sampai kini masih kucoba

G

Tuk terjaga dari mimpiku

Am

yang buatku tak sadar bahwa

F G

kau bukan lagi milikku

C

walau hati tak akan pernah

G

dapat melupakan dirimu

Am

dan tiap tetes air mata

F G

yang jatuh kuatkan rinduku

Em Am

pada indah bayangmu

Em Am

canda tawamu

F

pada indahnya duka

G

dalam kenangan kita

Musik : C..G..Am..F..G

Kembali ke : *) #), Reff 1

Musik : Am F C G

Am F C G

Am F C G

Am F C G A

Reff 2 overtune:

D

sampai kini masih kucoba

A

tuk terjaga dari mimpiku

Bm

yang buatku tak sadar bahwa

G A

kau bukan lagi milikku

D

walau hati tak akan pernah

A

dapat melupakan dirimu

Bm

dan tiap tetes air mata

G A

yang jatuh kuatkan rinduku

F#m Bm

pada indah bayangmu

F#m Bm

canda tawamu

G

pada indahnya duka

A

dalam kenangan kita

Outro : D..A..Bm..G..A

D..A..Bm..G..A

G

Video Klip Lagu Duka - Last Child:

(Tribunnews.com)