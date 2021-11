DAFTAR Pemenang American Music Awards 2021, BTS Borong 3 Piala, Termasuk Kategori Artist Of The Year

TRIBUNNEWS.COM - Ajang penghargaan American Music Awards 2021 (AMA 2021) telah digelar pada Minggu (21/11/2021).

Sederet bintang yang tampil dalam American Music Awards 2021 di antaranya, BTS, Coldplay, Silk Sonic dan masih banyak lagi.

BTS membawa pulang piala Artist of the Year 2021, sedangkan Megan Thee Stallion meraih penghargaan Favorite Trending Song 2021.

Selain memenangkan penghargaan Artis of The Year, BTS juga menyabet piala Favorite Pop Duo or Group dan Favorite Pop Song.'

Baca juga: Jimin BTS Member Boy Grup K-Pop Terpopuler Edisi November 2021

Baca juga: Megan Thee Stallion Batal Tampil Bersama BTS di American Music Awards 2021

Ajang penghargaan American Music Awards 2021 (AMA 2021) telah digelar pada Minggu (21/11/2021), BTS bawa pulang tiga piala AMA 2021. (Instagram @amas)

Melansir CNN, berikut daftar lengkap pemenang American Music Awards 2021:

ARTIST OF THE YEAR

BTS

NEW ARTIST OF THE YEAR

Olivia Rodrigo

COLLABORATION OF THE YEAR