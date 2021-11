Drakor Find Me In Your Memory Tayang Malam Ini di TV

Satu di antara adegan drakor Find Me In Your Memory.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini, drama Korea (drakor), Find Me In Your Memory mulai tayang pukul 18.00 WIB, dan hadir setiap hari di NET, Senin (22/11/2021).

Drakor Find Me In Your Memory mengisahkan pertemuan seorang reporter berita Lee Jung Hoon (Kim Dong Wook) dengan seorang artis cantik Yeo Ha Jin (Moon Ga Young).

Lee Jung Hoon yang berwatak dingin dan lugas ternyata mengidap hyperthymesia, yakni kondisi yang membuat seseorang tidak dapat melupakan ingatan terdahulunya.

Berbanding terbalik dengan Yeo Ha Jin yang cepat lupa namun memiliki sifat yang ceria dan berpikiran positif.

Pertemuan dua karakter yang berbeda ini membuat kisah romansa keduanya menjadi begitu unik.

Lewat Drakor Find Me In Your Memory, Kim Dong Wook dan Moon Ga Young berhasil memenangkan Best Couple dari MBC Drama Awards 2020.

Selain Find Me In Your Memory, adapun drama yang akan tayang di NET yaitu The Heirs, yang dijadwalkan akan tayang mulai 24 November setiap pukul 17.00 WIB.

Drakor The Heirs menceritakan persabahatan dan kehidupan asmara Kim Tan (Lee Min Ho) dan Cha Eun Sang (Park Shin Hye).

Eun Sang merupakan gadis yang berasal dari keluarga miskin. Eun Sang pergi mengadu nasib dan bertemu kakaknya yang tinggal di Amerika.

Tanpa disangka, sang kakak malah meninggalkannya. Prihatin dengan nasib Eun Sang, Situasi sulit ini kemudian mempertemukan Eun Sang dengan sosok tampan bernama Kim Tan yang kemudian mencoba membantunya.

Drakor The Heirs membawa Lee Min Ho berhasil memenangkan Best Actor (Drama Special) dari SBS Drama Awards 2013.

Pasangan bermainnya, Park Shin Hye juga berhasil memenangkan Excellent Actress (Drama Special) dari SBS Drama Awards 2013.