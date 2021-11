Lirik Lagu dan Chord Gitar Guruku Tersayang - Melly Goeslaw: Pagiku Cerahku Matahari Bersinar

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan chord gitar lagu dari Melly Goeslaw, Guruku Tersayang dalam artikel berikut ini.

Lagu Guruku Tersayang merupakan lagu yang diciptakan oleh Melly Goeslaw untuk menghargai jasa para guru.

Melly Goeslaw mengaku, ia tidak pernah mengira lagu ini akan menjadi lagu wajib yang kerap diputar khususnya saat memperingati Hari Guru Nasional.

Berikut Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Guruku Tersayang - Melly Goeslaw.

[Intro]

C F G C

C F G C

[Verse 1]

C F

Pagiku cerahku

G C

Matahari bersinar

C F

Kugendong tas merahku

G C/B C

Di pundak . .

C F

Selamat pagi semua

G C

Kunantikan dirimu

C F

Di depan kelasmu

G C

Menantikan kami . .

Reff :

Am F

Guruku tersayang

G C

Guru tercinta

Am F G

Tanpamu apa jadinya aku . .

Am F

Tak bisa baca tulis .

G C

Mengerti banyak hal

Am F G

Guruku terima kasihku

[Verse 2]

C F

Nyatanya diriku

G C

Kadang buatmu marah

C F

Namun segala maaf

G C/ B C

Kau berikan . . .

[Chorus]

Am F

guruku tersayang

G C

Guruku tercinta

Am F G

Tanpamu apa jadinya aku . .

Am F

Tak bisa baca tulis .

G C

Mengerti banyak hal

Am F G

Guruku terima kasihku

[Outro]

Bm G

Guruku tersayang...

A D

Guruku tercinta...

Bm G A

Tanpamu apa jadinya aku

Bm G

Guruku tersayang

A D

Guruku tercinta

Bm G A

Guruku terima kasihku

[Outro]

D G A D

D G A D

(Tribunnews.com/Kristina Wulandari)

