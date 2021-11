Lirik Lagu dan Chord Penantian - Armada, Viral di TikTok: Penantian Ini Teramatlah Panjang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu berjudul Penantian dari Armada.

Diketahui lagu Penantian dibawakan oleh grup musik Tanah Air, Armada.

Lagu tersebut telah dirilis pada 2014, lalu dan diambil dari album Pagi Pulang Pagi.

Kemudian saat ini, lagu Penantian sedang ramai di aplikasi TikTok.

Chord gitar dan lirik lagu Penantian - Armada:

Intro : Am G C..

Dm E Am..

Am G C

temukan dia untukku

Am G C

pulangkan dia padaku

Dm C G

tunjukkan jalan padanya

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

Am G C

temukan dia untukku

Am G C

pulangkan dia padaku

Dm C G

tunjukkan jalan padanya

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

F Em Dm

untuknya.. berharap dia

E Am A

kembali pulang untukku..

Reff

Dm

penantian..

G C

ini teramatlah panjang

F Dm

coba kau rasakan sayang

E Am A

letihku di ujung jalan..

Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan

F Dm

terindah yang kurasakan

E Am

saat bersamanya sayang..

Intro : F -Em Dm Dm-E..

F -Em Dm Dm-E..Am..

F -Em Dm Dm-E...

Reff

Dm

penantian..

G C

ini teramatlah panjang

F Dm

coba kau rasakan sayang

E Am A

letihku di ujung jalan..

Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan

F Dm

terindah yang kurasakan

E (Am)

saat bersamanya sayang..

Intro : Am E/G# G D/F# Dm..E..

woo ooo ooo...

Am E/G# G D/F#

Dm E Am

hatiku pilu sepilu-pilu nya..

(Tribunnews.com)