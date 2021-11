American Music Awards 2021 Tayang Malam Ini di TV, Ada Penampilan BTS hingga Olivia Rodrigo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penghargaan musik bergengsi American Music Awards 2021 tayang malam ini di NET pukul 20.00 WIB, Rabu (24/11/2021).

Acara yang digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika Serikat ini dipandu oleh rapper Cardi B dan dimeriahkan oleh berbagai musisi besar mulai dari BTS, Coldplay, Silk Sonic, Jennifer Lopez, Bad Bunny, hingga Olivia Rodrigo.

“Melalui tayangan American Music Awards 2021, kami ingin memberikan dampak positif terhadap perkembangan musik di Indonesia. Semoga acara ini bisa menghibur dan diterima baik oleh pemirsa televisi,” kata CEO NET, Deddy Sudarijanto.

Baca juga: DAFTAR Pemenang American Music Awards 2021, BTS Borong 3 Piala, Termasuk Kategori Artist Of The Year

American Music Awards (AMA) adalah salah satu penghargaan musik utama di Amerika Serikat yang digelar setiap tahun.

Penampilan BTS dan Coldplay di American Music Awards 2021.

AMA mewakili pencapaian tertinggi di bidang musik, yang ditentukan oleh penggemar dari para musisi.

Selama acara berlangsung, AMA menampilkan berbagai penampilan musisi yang memukau, kolaborasi pertama kali, dan penampilan perdana dari para musisi papan atas. Acara ini sekaligus menjadi momen yang tak terlupakan di budaya pop.

Nominasi AMA diambil berdasarkan interaksi penggemar sebagaimana yang terlihat di tangga lagu Billboard, termasuk streaming, penjualan album, penjualan lagu, dan pemutaran radio.

Pemenang AMA dipilih sepenuhnya oleh penggemar. Sebagai ajang penghargaan terbesar yang dipilih langsung oleh penggemar musik di seluruh dunia, AMA ditayangkan di berbagai platform linier dan digital di lebih dari 120 negara dan wilayah.

Baca juga: BTS Akan Bawakan Lagu Butter dengan Megan Thee Stallion di American Music Award 2021

AMA 2021 menjanjikan acara yang spektakuler, dengan menampilkan kolaborasi dan penampilan spesial dari beberapa musisi papan atas. Ada Bad Bunny, BTS, Coldplay, Olivia Rodrigo, Silk Sonic, dan Jennifer Lopez.

Berbeda dari tahun sebelumnya, AMA 2021 menghadirkan kategori baru yang terdiri dari Favorite Trending Song, dengan nominasi dari TikTok pada lagu paling viral tahun ini, Favorite Gospel Artist, dan Favorite Latin Duo or Group.

Untuk pertama kalinya, penyanyi yang lagu-lagunya viral di media sosial, Olivia Rodrigo membuat debut di AMA dengan mencetak tujuh nominasi, termasuk Artist of the Year dan New Artist of the Year.