Chord Bait Pertama - Sheila On 7: Berjalan Hidupku Tanpamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Bait Pertama, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Bait Pertama ini termuat di album Berlayar, dirilis pada 2011 silam.

Lirik lagu Bait Pertama ini mengisahkan ketegaran seseorang meski tengah ditinggal orang terdekat.

Berikut Chord Bait Pertama dari Sheila On 7

[Intro] G C Em (3x)

G

di sini ku menggenggam takdir di tanganku

C

aku coba menahan tak menangisimu

Am D

di bait pertama

Am D

di bait pertama

G

sekuat kaki ini mencoba berlari

C

tetapi hati ini menuntunnya kembali

Am D

ke bait pertama

Am D

ke bait pertama

G D/F# Em D

berjalan hidupku tanpamu...

C D

hidupku tanpamu di bait pertama

[Intro] G C Em (2x)

G

sekuat kaki ini mencoba berlari

C

tetapi hati ini menuntunnya kembali

Am D

ke bait pertama

Am D

ke bait pertama

[Interlude] Em D-G Am-G C D (2x)

G D/F# Em D

berjalan hidupku tanpamu...

C D

hidupku tanpamu

G D/F# Em D

bertahan karna menantimu...

C D

untuk menantimu di bait pertama

G C Em

di sini ku menggenggam takdir di tanganku

G C Em

aku coba menahan tak menangisimu

G

di sini ku menggenggam takdir di tanganku

G

aku coba menahan tak menangisimu

