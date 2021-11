Chord Gitar dan Lirik Lagu Hymne Guru Ciptaan Sartono: Terpujilah Wahai Engkau Ibu Bapak Guru

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Hymne Guru.

Lagu Hymne Guru diciptakan oleh Sartono pada tahun 1980-an.

Untuk berpartisipasi dalam peringatan Hari Guru Nasional, bisa dengan menyanyikan lagu Hymne Guru.

Adapun Hari Guru Nasional diperingati pada tanggal 25 November.

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Guruku Tersayang - Melly Goeslaw: Pagiku Cerahku Matahari Bersinar

Baca juga: KUMPULAN Ucapan Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2021, Cocok Dibagikan di Medsos

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hymne Guru

C F C G

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru

C F C F C

Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku

G C G C

Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku

G C

Sbagai prasasti terima kasihku

G

Tuk pengabdianmu

C F C G

Engkau sebagai pelita dalam kegelapan

C F C F C

Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan

C F

Engkau patriot pahlawan bangsa

C F C

Tanpa tanda jasa

C F C G

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru

C F C F C

Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku

G C G C

Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku

G C

Sbagai prasasti terima kasihku

G

Tuk pengabdianmu

C F C G

Engkau sebagai pelita dalam kegelapan

C F C F C

Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan

C F

Engkau patriot pahlawan bangsa

C F C

Tanpa tanda jasa

(Tribunnews.com)