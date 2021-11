Diam-diam Dipersunting Zakry Sulisto, Pernikahan Velove Vexia Seharusnya Digelar Tahun Lalu

TRIBUNNEWS.COM - Velove Vexia diam-diam resmi menikah dengan sang pujaan hati, Zakry Sulisto.

Aktris Velove Vexia mengejutkan publik dengan kabar bahagianya karena telah melepas masa lajang.

Melalui Instagram @bazaarindonesia, terungkap keduanya menggelar akad nikah, Kamis (11/11/2021).

Velove Vexia dan Zakry Sulisto melangsungkan momen sakral khusus untuk keluarga saja.

Hari bahagia tersebut digelar di hotel bintang lima, yakni Grand Hyatt, Jakarta Pusat.

"@vaelovexia just tied the knot! On 11th of November, the 31 year old actress and her partner

Baca juga: Velove Vexia Unggah Foto Pakai Kebaya Bareng Seorang Pria, Chelsea Islan Beri Selamat, Menikah?

Velove Vexia diam-diam resmi menikah dengan sang pujaan hati, Zakry Sulisto. (Instagram/vaelovexia)

held an intimate wedding at Plaza Suite, Grand Hyatt Jakarta," tulis @bazaarindonesia.

Lanjut, Velove Vexia turut mengungkapkan seharusnya pernikahannya digelar tahun 2020, lalu.

Akan tetapi karena masih pandemi, ia dan keluarga memutuskan untuk menunda lebih dulu.

"Velove told Bazaar Indonesia initially her wedding should have been held last year,