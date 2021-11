Chord Gitar dan Lirik Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari: Kunci dari C, Sangat Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Runtuh, yang dipopulerkan oleh Feby Putri feat Fiersa Besari.

Runtuh dirilis pada 2021.

Lagu bergenre pop tersebut tergabung dalam album bertajuk dengan nama yang sama.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari

(Intro)

C F C F



C Am

ku terbangun lagi.. di antara sepi

G F

hanya piki..ran yang.. ramai..

C Am

mengutuki diri.. tak bisa kembali

G F

tuk mengubah.. alur.. kisah..

G Am F

ketika mereka meminta tawa..

G Am F

ternyata rela tak semudah kata..

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C F

sebelum kembali membohongi diri



C Am

ketika kau lelah.. berhentilah dulu

G F

beri ruang.. beri.. waktu..

G Am F

mereka bilang syukurilah saja..

G Am F

padahal rela tak semudah kata..

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

sebelum kembali membohongi diri

F

haha haaa.. haha haaa..

C F

haha haa aa..

(Int.)

Em F Am G

F G..



(Reff)

C F C

kita hanyalah manusia yang terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

ku tak ingin lagi membohongi diri..

F Fm (C)

ku ingin belajar menerima diri

