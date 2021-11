Chord Gitar dan Lirik Lagu Berdua Bersama - Jaz: Aku Selalu Salah Tingkah

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Berdua Bersama - Jaz di dalam artikel ini.

Jaz telah merilis lagu Berdua Bersama 3 tahun yang lalu.

Musik video Berdua Bersama - Jaz telah ditonton 11 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 114 ribu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Berdua Bersama - Jaz:

Intro : C..G..C...G...C...G...

(Oooo...oooo..)

C

Indah ceria

G C

masa masa berdua bersamamu

G

(Saat itu)

C

Canda tawa

G C

manis lugu dirimu saat itu

G

(Aku cinta kamu..)

Catatan :

Penyederhanaan chord intro

C = Gsus4

Em D C

Tak ingin aku berpisah sebentar saja

Am D

Kurasakan dunia milik berdua..

Reff :

Am D Bm Em

Aku selalu salah tingkah..

Am B

Saat di dekatmu..

Em -D/F# -G

Kamu tetap yang terindah..

C Bm Em

Jangan pernah berubah..

Am D (C)

Berdua meraih mimpi kita..

Int. C...G...C...G...

(Oooo...oooooo)

C

Kadang ada

G C

Masalah yang pernah kita hadapi

G

(Hidup ini)

C

Jangan ragu

G C

Kau dan aku pasti bisa lewati

G

Lewati..

Em D C

Percayalah ku akan selalu bersamamu

Am D

Karena itu sebuah janji ku padamu..

Reff :

Am D Bm Em

Aku selalu salah tingkah..

Am B

Saat di dekatmu..

Em -D/F# -G

Kamu tetap yang terindah..

C Bm Em

Jangan pernah berubah..

Am D (Em)

Berdua meraih mimpi kita..

Musik : Em -D/F#-G-Am

C..G D/F#

Em -D/F#-G-Am

C..D..

Reff :

Am D Bm Em

Aku selalu salah tingkah..

Am B

Saat di dekatmu..

Em -D/F# -G

Kamu tetap yang terindah..

C Bm Em

Jangan pernah berubah..

Am G D

Berdua meraih mimpi kita aaa..

Am D Bm Em

Aku selalu salah tingkah..

Am B

Saat di dekatmu..

Em -D/F# -G

Kamu tetap yang terindah..

C Bm Em

Jangan pernah berubah..

Am D C G

Berdua meraih mimpi kita aaa..

C G

Meraih mimpi kita ooo..

C G

Berdua berdua meraih mimpi kita

C G

..howoohoo..

