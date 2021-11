Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Rela - Merpati Band: Melihat Kau Dengannya Sungguh Hati Terluka

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Tak Rela merupakan lagu Merpati Band yang dirilis pada tahun 2010.

Merpati Band merupakan band asal Ciamis yang dibentuk pada tahun 2002 dengan 5 orang personil.

Mereka adalah Rani (vokal), Andi (vokal, gitar), Liez (gitar), Ayus (bass), dan Boegil (drum).

Lagu yang mereka bawakan bergenre pop rock.

Berikut chord dan lirik lagu Tak Rela - Merpati Band:

intro : Am Em F G

C F

Andaikan saja kau mau mengerti

G C

Tentang perasaanku selama ini

Am F

Yang tak menginginkan kamu trus merasa

Dm G

Hati dipenuhi rasa curiga

C F

Coba kau pahami keadaanku

G C

Ku hanya menguji kesabaranmu

Am F

Ternyata kau tlah salah menilaiku

Dm G

Kau tinggalkanku untuk cinta yang baru

Reff :

Am Em

Sesungguhnya aku tak rela

F

Melihat kau dengannya

G C G

Sungguh hati terluka

Am Em

Cukup puas kau buat diriku

F

Merasakan cemburu

Dm G

Kembalilah padaku

C F

Bukan ku menarik ulur hatimu

G C

Salahkah jika ku mengharapkanmu

Am F

Ku tahu hatimu hanya untukku

Dm G C

Kau bersamanya pelarian semata

Am Em F Dm G

reff:

Am Em

Sesungguhnya aku tak rela

F

Melihat kau dengannya

G C G

Sungguh hati terluka

Am Em

Cukup puas kau buat diriku

F

Merasakan cemburu

Dm G

Kembalilah padaku

C F

Andaikan saja kau mau mengerti

(Tribunnews.com)