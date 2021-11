Lirik dan Chord Bidadari Cinta (Sampai Ajal Menjemputku) - Adibal feat Novi Alya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord dan lirik Bidadari Cinta yang dinyanyikan Adibal feat Novi Alya.

Lagu ini memiliki potongan lirik sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu.

Lagu Bidadari Cinta juga dinyanyikan sejumlah penyanyi, seperti Woro Widowati feat Gerry Mahesa.

Chord Bidadari Cinta - Adibal feat Novi Alya :

[Intro]

Am G F G

Am F G Am

Am

Bersyukur kepada Allah

G

'Ku telah dipertemukan

F F E Dm C E

Kekasih baik hati sepertimu

Am

Apa pun adanya engkau

G

Kurela dan menerima

F F E Dm C E

Segenap jiwa ragaku untukmu

[Chorus]



E F G Am

Sampai ajal menjemputku

G

Ku selalu mencintamu

F

Menyayangmu

G Am

Engkau tulang rusukku

E F G Am

Hingga di syurga-Nya Allah

G

Kuingin bersamamu

F C Bm Am G Am

Dan menjadi bidadari cintamu

Am

Apa pun adanya engkau

G

Kurela dan menerima

F F E Dm C E

Segenap jiwa ragaku untukmu



E F G Am

Sampai ajal menjemputku

G

'Ku selalu mencintamu

F

Menyayangmu

G Am

Engkau tulang rusukku

E F G Am

Hingga di syurga-Nya Allah

G

Kuingin bersamamu

F C Bm Am G Am

Dan menjadi bidadari cintamu

