TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Bukan Jodohnya yang dipopulerkan oleh Tri Suaka.

Lagu Aku Bukan Jodohnya pertama kali dirilis pada tahun 2020 oleh Tri Suaka.

Lagu milik Tri Suaka ini sempat viral di TikTok dan menjadi sound populer di TikTok.

Lagu Aku Bukan Jodohnya menceritakan tentang curahan hati seseorang yang merasakan sedih karena ternyata kekasih yang ia idam-idamkan bukanlah jodohnya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka:

[Intro]

F G Em Am Dm G

[Verse]

C G Am G C

Ini salahku

F G C

Terlalu memikirkan egoku

F G Em Am

Tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku

Dm G

Hingga kau pergi tinggalkan aku

C G Am G C

Terlambat sudah

F G C

Kini kau tlah menemukan dia

F G Em Am

Seseorang yg mampu membuatmu bahagia

Dm G

Kuikhlas kau bersanding dengannya

(Reff)

F G

Aku titipkan dia

Em Am

Lanjutkan perjuanganku tuk'nya

Dm G

Bahagiakan dia kau sayangi dia

C

Sepertiku menyayanginya

F G

Kan ku ikhlaskan dia

Em Am

Tak pantas ku bersanding dengannya

Dm G

Dan kan ku terima dgn lapang dada

C

Aku bukan jodohnya

Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul "Lirik dan Chord Gitar Lagu 'Aku Bukan Jodohnya' Milik Tri Suaka"

