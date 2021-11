Chord Gitar dan Lirik Lagu Crolatte - Nuca feat Yunan Helmi: Coba Sejenak Mengenal Aku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Crolatte yang dipopukerkan oleh Nuca Idol dalam artikel ini.

Lagu Crolatte diciptakan oleh penyanyi Yunan Helmi.

Crolatte pertama kali dirilis pada 2018 dalam album bertajuk Langkah Tepat.

Lagu ini sempat viral di TikTok setelah dinyanyikan oleh Nuca Idol.

Chord Gitar Crolatte - Nuca feat Yunan Helmi:

[Intro]

G C G C

[Verse 1]

G C G C

Hangat senyummu memastikan harapanku padamu, padamu, oh yeah

G C G C

Meski ku tau tak akan mudah bagiku denganmu, denganmu, oh yeah

A7 Bm7 A7

Segala tentangmu istimewa

A7 Bm7 D

Andai aku mendapatkanmu bintang dunia

[Chorus]

G D

Coba sejenak mengenal aku

F E7

Bukan tak mungkin kau akan menemukan

A7 C Bm E7 A7

Aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui

C D

Dan berharap untuk memilikimu

[Verse 2]

G C

Kau keindahan di mataku kau sempurna

G C

Tak kurang tak lebih, oh yeah

A7 Bm7 A7

Izinkan aku untuk mencoba

A7 Bm7 D

Andai aku mendapatkanmu bintang dunia

[Chorus]

G D

Coba sejenak mengenal aku

F E7

Bukan tak mungkin kau akan menemukan

A7 C Bm E7 A7

Aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui

C D

Dan berharap untuk memilikimu

[Bridge]

A7 Bm7 A7

Segala tentangmu istimewa

A7 Bm7 D D#

Andai aku mendapatkanmu bintang dunia

[Overtune]

[Chorus]

G# D#

Coba sejenak mengenal aku

F# F7

Bukan tak mungkin kau akan menemukan

A#7 C# C F7 A#7

Aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui

C# D#

Dan berharap untuk memilikimu

