Chord Gitar Air Mata - Iwan Fals (Kantata Takwa), Kunci Gitar Mudah

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Air Mata - Iwan Fals (Kantata Takwa).

Chord Gitar Air Mata - Iwan Fals (Kantata Takwa):

Intro: Am A G Em C Dm F E

Am C F

Disini kita bicara

Am C F

Dengan hati telanjang

Dm C F G

..Lepaslah..belenggu

Dm C F G

..Sesungguhnya...lepaslah

Am

Am C F

Sesuatu yang hilang

Am C F

Sudah kita temukan

Dm C F G

..Walau mimpi..ternyata

Dm C F G

..Kata hati..nyatanya

Reff:

Dm Bb F C

Bagaimanapun aku harus kembali

Dm Bb F C

Walau berat aku rasa kau mengerti

Dm Bb F C

Simpanlah rindumu jadikan telaga

Gm Em A Dm

Agar tak usai mimpi panjang ini

-C Bb Am Dm

Air mata...nyatanya..

Musik: Dm Gm C F D Gm E A

Dm Gm C F D Gm E A

D

Am F Am G

..Sampai..berapa lama

F

Kita akan bertahan

Dm C F G Dm

Bukan soal..untuk dibicarakan

C

Mengalirlah

F

Mengalirlah

G

Mengalirlah

Reff:

Dm Bb F C

Bagaimanapun aku harus kembali

Dm Bb F C

Walau berat aku rasa kau mengerti

Dm Bb F C

Simpanlah rindumu jadikan telaga

Gm Em A Dm

Agar tak usai mimpi panjang ini

-C Bb Am Dm

Air mata...nyatanya..

Reff:

Dm Bb F C

Bagaimanapun aku harus kembali

Dm Bb F C

Walau berat aku rasa kau mengerti

Dm Bb F C

Simpanlah rindumu jadikan telaga

Gm Em A Dm

Agar tak usai mimpi panjang ini

-C Bb Am Dm

Air mata...nyatanya..

(Tribunnews.com)