Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlena - Ikke Nurjanah: Masih Terngiang di Telingaku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Terlena yang dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah.

Lagu Terlena masuk dalam album bertajuk Dua Dalam Satu yang dirilis pada 2004, lalu.

Musik video Terlena telah ditonton lebih dari 3 juta kali di YouTube GP Musikpedia, hingga Senin (29/11/2021).

Kunci gitar lagu Terlena mudah dimainkan dari C.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlena - Ikke Nurjanah

Intro : C Em Am Bb G C

C Em F

Masih Terngiang…di telingaku

G C

Bisik.. Cintamu

Em F

Betapa Lembut… Dan mesranya

G C Gm

Aku.. Terlena

F G C

Terlena....Aku Terlena

C... Em F G C

Tiada terasa…. Air mataku..Basahi pipi

C.. Em F

Aku terharu… Dan terbuai

G C Gm

Aku.. Terlena

F G C

Terlena....Aku Terlena

Coda : Bb C

Reff:

Em Am

Sungguh… Aku bahagia

Em Am

Benih…. Cinta yang kau tanam

F G F G

Bersemi.. indah di hati

Em Am

Air.. Mata bahagia..

Em Am

Jangan… Menjadi duka

F G

Bersama… kita selamanya

G# G.. G# G

Ku Terlena.....dalam buai

C Em Am Bb C Bb C

Asmara

Kembali ke : Reff

C Em F

Masih terngiang… Ditelingaku

G C….

Bisik.. cintamu

Em F

Betapa lembut… Dan mesranya

G C Gm

Aku.. Terlena

F G C Gm

Terlena....Aku Terlena

F G

Terlena....aa

C

Ku Terlena

