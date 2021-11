Ikut Kampanyekan 'Self Love', Boy William Soroti Standar Bentuk Tubuh Ideal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boy William turut menggaungkan kampanye self love lewat sosial media Instagram miliknya.

Presenter ternama itu ikut menyoroti standari bentuk tubuh ideal di masyarakat selama ini.

Ia menegaskan bahwa setiap orang berhak mencintai dirinya seperti apapun bentuknya.

Menurut Boy, tubuh ideal tak melulu harus kurus atau berotot seperti kata kebanyakan orang.

"Gue juga punya statement untuk menanggapi hal ini (self love) salah satu cara untuk mencintai diri gue sendiri itu adalah bisa punya hak untuk menentukan tubuh ideal gue sendiri tanpa harus mengikuti standar orang-orang," kata Boy William di akun Instagramnya, dikutip Tribunnews.com, Minggu (28/11/2021).

"Dan gue tetep selalu menjaga kesehatan gue, karena I love myself, guys. So, ideal is me! I liked it," jelasnya.

Aksi Boy tersebut dilakukan setelah ramai beredad video kampanye untuk self love yang memperlihatkan beberapa anak muda membawa poster bertuliskan 'self love'

Boy pun mebeberkan bagaimana ia menjaga tubuhnya agar tetap ideal sesuai standar dirinya tanpa memperdulikan ucapan orang lain.

“Menjaga tubuh ideal kayak rutin olahraga, makan teratur dan punya pola hidup sehat adalah salah satu cara gue buat lebih mencintai diri gue sendiri," ungkap Boy.

"Nah, untuk mewujudkan tubuh ideal versi gue sendiri, dibantu banget sama MS Slim Beauty," lanjut Boy.