Lirik dan Chord Widodari - Denny Caknan ft Guyon Waton: Yen Takdire Gandeng, Yo Bakale Gandeng

Chord Widodari - Denny Caknan feat Guyon Waton :

[Intro] : D G Em A

Dm G C

C G A

Tembangan sepele ku.

Dm F G

Tondo seneng marangmu.

Em Am G

Karna ku terpuruk sendiri dalam hampa .

F Dm G

Dan kau datang merubah cerita

C G A

Aku nemu widodari

Dm F G

Motomu kebak pelangi

Em Am G

Hadirmu dalam hidupku beriku warna

F Dm G

Dari kisah masalalu yang pernah terluka

F G Em A

Ku pernah terjatuh ku pernah ditinggalkan

Dm G C

Pupus cerita tinggallah impian..

F G

Maha sempurna tuhan

Em A Dm

Kirimkan kau untuk ku kekasih yang tulus

G C

dan kisah kelam ku kini hilang terhapus ...

Reff :

F G Em

Sayang.. gondelono atiku..

A Dm

yen takdire gandeng

G C

yo bakale gandeng

F G

Tuhan terimakasih

Em A Dm

hadirkan penjaga hatiku

G (C)

Yang slalu setia menemaniku

[Interlude] : C -Em F Em

C -Em F G

F G Em A

Dm G C

F G Em A

Ku pernah terjatuh. ku pernah ditinggalkan

Dm G C

Pupus cerita tinggallah impian..

F G

Hoo Maha sempurna tuhan

Em A Dm

Kirimkan kau untuk ku kekasih yang tulus

G C

dan kisah kelam ku kini hilang terhapus ...

Back to Reff :

F G Em

Sayang.. gondelono atiku..

A Dm

yen takdire gandeng

G C

yo bakale gandeng

F G

Tuhan terimakasih

Em A Dm

hadirkan penjaga hatiku

G (C)

Yang slalu setia menemaniku

