Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Kan Pernah Ada - Geisha: Kaulah yang Terakhir dalam Hidupku

TRIBUNNEWS.COM - Tak Kan Pernah Ada merupakan sebuah lagu Geisha dalam album "Anugerah Terindah".

Lagu ini dirilis pada tahun 2009.

Berdasarkan liriknya, Tak Kan Pernah Ada bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta.

Ia pun ingin mengungkapkan perasaannya kepada sosok yang dicintainya.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Tak Kan Pernah Ada - Geisha:

[Intro]

Em G

[Verse]

G D

Dia memang hanya dia

Em

Ku slalu memikirkannya

Em

Tak pernah ada habisnya

G D

Benar dia benar hanya dia

Em

Ku slalu menginginkannya

Em

Belaian dari tangannya

C

Mungkin hanya dia

G

Harta yang paling terindah

Am

Di perjalanan hidupku

Am

Sejak derap denyut nadiku



C

Mungkin hanya dia

G

Indahnya sangat berbeda

Am D

Ku haus merindukannya

[Chorus]

G D

Ku ingin kau tahu isi hatiku

Em D

Kaulah yang terakhir dalam hidupku

C G

Tak ada yang lain hanya kamu

Am

Tak pernah ada takkan pernah ada

G D

Benar dia benar hanya dia

Em

Ku slalu menginginkannya

Em

Belaian dari tangannya

C

Mungkin hanya dia

G

indahnya sangat berbeda

Am

Ku haus merindukannya

[interlude]

G A D A E

G D

[Chorus]

G D

Ku ingin kau tahu isi hatiku

Em D

Kaulah yang terakhir dalam hidupku

C G

Tak ada yang lain hanya kamu

Am

Tak pernah ada takkan pernah ada

G D

Ku ingin kau selalu di fikiranku

Em D

Kau yang selalu larut dalam darahku

C G

Tak ada yang lain Hanya kamu

Am

Tak pernah ada takkan pernah ada

[Coda]

G A D A E

G A G

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Desember Kelabu - Yuni Shara: Bulan Madu yang Engkau Janjikan

Baca juga: Chord Gitar Lagu Karena Kamu Cuma Satu - Naif, Kunci dari C: Denganmu Semua Air Mata

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Kau Tak di Sini - Jikustik: Terpenjara Sepi Ku Nikmati Sendiri

(Tribunnews.com/Mohay)