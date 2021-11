Lirik dan Chord Gitar I Love Mama Mantu - Bulan Sutena: Bilang Pa Mama Mantu Kita So Siap Ka So Siap

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu I Love Mama Mantu dari Bulan Sutena.

Penyanyi Bulan Sutena merilis lagu berjudul I Love Mama Mantu pada 1 November 2021.

Lirik dan Chord I Love Mama Mantu - Bulan Sutena

[Intro]

G D Em C

(berawal dari temenan..)

G D

(siapa kalau kau marah ku bujuk)

Em C

(ku gak mau.. buju deng love you)

G

(ngana balas i love you too..)

G D

berawal dari temenan

Em

udah lama manggil sayang

C

awal-awal nanya makan

G

kamu di mana? dengan siapa?

D

kalau kau marah ku bujuk

Em

ku gak mau kau merajuk

C

kita buju deng love you

G

ngana balas i love you too..

(uno, dos, tres, quatro)

G D

berawal dari temenan

Em

udah lama manggil sayang

C

awal-awal nanya makan

G

kamu dimana? dengan siapa?

D

kalau kau marah ku bujuk

Em

ku gak mau kau merajuk

C

kita buju deng love you

G

ngana balas i love you too..

[Reff]

D

bilang pa mama mantu

Em

kita so siap ka so siap

C

ka so siap kasitu

G

bilang pa mama mantu

D

ka so siap kasitu.

