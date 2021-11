Lirik Lagu dan Chord Desember Kelabu - Yuni Shara: Bulan Madu yang Engkau Janjikan

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Desember Kelabu merupakan tembang kenangan populer yang dibawakan oleh Maharani Kahar dalam album keduanya bertajuk self-titled.

Desember Kelabu dirilis pada 1982 di bawah naungan Yulia LL Records.

Lagu ini populer setelah dinyanyikan Yuni Shara.

Berikut Chord Desember Kelabu - Maharani Kahar :

Intro : G Em C D 2x

G C Bm G Am G D



G D

Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember

G D..C-Bm

Air hujan turun deras dan kejam, hati berdebar

G C

Ku teringat bayangan impian di malam itu

G D G D..C-Bm

Malam yang kelabu kau ucapkan kata s'lamat tinggal sayang



G D

Bulan madu yang engkau janjikan semakin melayang

G D..C-Bm

Lenyap hilang ditelan air hujan engkau tak datang

G C

Bulan ini Desember kedua aku menanti

G D G

Dua tahun sudah kusabar menanti ku dilanda sepi



Reff 1 :

D G

Angin dingin menusuk di hati terasa oh nyeri

A D

Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan

G C

Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah

G D G

Desember kelabu s'lalu menghantui setiap mimpiku



Overtune :



Intro : G# Fm C# D# 2x

G# C# Cm G# C# Cm Bbm G# D#



G# D#

Bulan madu yang engkau janjikan semakin melayang

Bbm D# G# D#..C#-Cm

Lenyap hilang ditelan air hujan engkau tak datang

G# C#

Bulan ini Desember kedua aku menanti

G# D# G#

Dua tahun sudah kusabar menanti ku dilanda sepi



Reff :

D# G#

Angin dingin menusuk di hati terasa oh nyeri

Bb D#

Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan

G# C#

Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah

G# D# C# Cm Bb G #

Desember kelabu s'lalu menghantui setiap mimpiku..........



Baca juga: Chord Ayah - Koes Plus: Ayah Rambutmu Tlah Memutih, Cermin Suka dan Sedih

Baca juga: Chord Gitar Lagu Mengapa Tiada Maaf - Yuni Shara: Mengapa Tidakkah Kau Maafkan

Baca juga: Chord Gitar Lagu Mengenangmu - Kerispatih : Biarlah Kusimpan Sampai Nanti Aku

(Tribunnews.com)