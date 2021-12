Chord Gitar dan Lirik Tentang Rindu - Virzha: Ku hanya Diam Menggenggam Menahan Segala Kerinduan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tentang Rindu yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Virzha.

Lagu Tentang Rindu dirilis pada 2008.

Lagu ini termuat dalam album karya Virzha bertajuk Kedua dan menjadi lagu utama di album tersebut.

Hingga kini, Rabu (1/12/2021) musik video Tentang Rindu telah ditonton lebih dari 169 juta kali di YouTube alfarecords.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tentang Rindu - Virzha

F G

Pagi telah pergi

Em Am G

Mentari tak bersinar lagi

F G

Entah sampai kapan

Em Am G

Ku mengingat tentang dirimu

[chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/N Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G C

Dan hadir di mimpiku rindu

F G

Dan waktu kan menjawab

Em Am G

Pertemuanku dan dirimu

F G

Hingga sampai kini

Em Am

Aku masih ada di sini

[chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/B Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G C

Dan hadir di mimpiku rindu

F G

Dan bayangmu

C G/B A

akan selalu bersandar di hatiku

F G

Janjiku pasti kan pulang bersamamu



[solo] C G/B Am A Dm Fm

C G/B A Dm Fm G

C G/B Am A Dm C Fm G

C G/B Am A F G

[chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C Fm G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/B Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G

Dan hadir di mimpiku

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C Fm G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/B Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G

Dan hadir di mimpiku

F G

Selalu di mimpiku

C

Rindu

