Chord Beruntungnya Aku - Sheila On 7: Kau Menyadarkan Aku Kita Bukan Makhluk Sempurna

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Beruntungnya Aku, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Beruntungnya Aku ini termuat di album Musim yang Baik, dirilis Sheila On 7 pada 2014.

Berikut Chord Gitar Beruntungnya Aku dari Sheila On 7

[Intro] Em A

Em A Em A



Em Bm A

meminta perhatian namun jarang menghiraukan

Em Bm A

inginkan kesetiaan namun sering menduakan

G D C Em Bm C

semua itu salahku, aku di masa lalu

G D C Em Bm A

tak cukup menyesalinya, jangan lagi mengulanginya



Em Bm A

mengenal dirimu ku jalani denganmu

Em Bm A

saat marah aku lupa semua kelebihanmu

G D C Em Bm C

mengingat awal kita, memulai sebuah cerita

G D C Em Bm C

ada saat terluka, hiasi masa bahagia



[Chorus]

C G

kau menyadarkan aku

Em D

kita bukan makhluk sempurna

C G Em D

mendekati pun tidak tanpa kau melengkapi

C G Em D

ku harus berkaca, hanya beginilah aku

A C D Em

beruntungnya aku memiliki dirimu



[Intro] Em A Em A



C G

akan ku bawa cermin ini

Bm

kalau perlu sampai mati

A

agar aku tak lagi lupa

C G

selalu mensyukuri hari ini

Bm

denganmu aku berbagi

Bm

beruntungnya aku, oh.. oh.. oo..



[Interlude] C Bm Em D

F D C G A# A D



[Chorus]

C G F#m

kau menyadarkan aku

Em D

kita bukan makhluk sempurna

C G Em D

mendekati pun tidak tanpa kau melengkapi

C G Em D

ku harus berkaca, hanya beginilah aku

A C D Em

beruntungnya aku memiliki dirimu



Em A Em A

memiliki dirimu

Em A Em A

oh.. beruntungnya aku



(*)

Baca juga: Chord My Lovely - Sheila On 7: Kunci Gitar Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Canggung - Sheila On 7: Kau Masih Sama Cantik Seperti Dulu

Baca juga: Chord Buka Mata Buka Telinga - Sheila On 7: Ada Alasan Mengapa Kita Diciptakan

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Sheila On 7 Lainnya