Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemarin - Seventeen: Semoga Tenang Kau Disana Selamanya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Kemarin oleh Seventeen.

Kemarin merupakan lagu milik grup band Seventeen.

Lagu ini menjadi track kelima dalam album terakhir Seventeen, Pantang Mundur.

Lagu Kemarin menjadi hits setelah band Seventeen menjadi korban bencana tsunami di Tanjung Lesung pada 22 Desember 2018 lalu.

Ketiga personel Seventeen meninggal dalam musibah tersebut.

Berikut chord gitar Kemarin oleh Seventeen:

[Intro]

Em D C 2x

Em Am

Kemarin engkau masih ada disini

D G

Bersamaku menikmati rasa ini

C Am

Berharap semua takkan pernah berakhir

B B

Bersamamu bersamamu

Em Am

Kemarin dunia terlihat sangat indah

D G

Dan denganmu merasakan ini semua

C Am

Melewati hitam putih hidup ini

B B

Bersamamu bersamamu

[Chorus]

Em Am

Kini sendiri disini

D G

Mencarimu tak tahu dimana

Am F#m

Semoga tenang kau disana

B

Selamanya

Em Am

Aku slalu mengingatmu

D G

Doakan mu setiap malamku

Am F#m

Semoga tenang kau disana

B

Selamanya

[Interlude]

C Am Bm Em

C Am B

Em Am

Kini sendiri disini

D G

Mencarimu tak tahu dimana

Am F#m

Semoga tenang kau disana

B

Selamanya

Em Am

Aku slalu mengingatmu

D G

Doakan mu Setiap malamku

Am F F#m

Semoga tenang Kau disana

B

Selamanya

[Outro]

Em D C D Em

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta - Dewa 19: Perpisahan Tiba, Mengundang Air Mata

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Kau Tak di Sini - Jikustik: Terpenjara Sepi Ku Nikmati Sendiri

Baca juga: Chord Gitar Benci untuk Mencinta - Naif: Aku Tak Tau Apa yang Terjadi, Antara Aku dan Kau

(Tribunnews.com)