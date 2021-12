Chord Gitar dan Lirik Lagu Mama Papa Larang - Judika: Kamu Segalanya, Tak Terpisah oleh Waktu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Mama Papa Larang, yang dipopulerkan oleh Judika.

Judika merilis lagu tersebut pada 2013.

Lagu tersebut tergabung dalam album bertajuk Mencari Cinta.

Chord Gitar dan Lirik Mama Papa Larang - Judika

Chord Gitar dan Lirik Lagu Mama Papa Larang - Judika

Intro : Am C F

Am C F

Am Em F C G

Separuh nafasku…ku hembuskan untuk cintaku

Am Em Dm B E Am G

Biar rinduku… sampai kepada bidadariku uu…uu…

Reff:

C G C F

Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu

Dm E A

Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu

Dm G C F

Biar mamamu tak suka…papamu juga melarang

Dm B E

Walau dunia menolak ku tak takut

Am

Tetap ku katakan ku cinta dirimu

Interlude : Am C F 2x

Am G F C G

Karena kamu bintang di hatiku

Am G

Takkan ada yang lain

Dm B E Am G

…mampu goyahkan rasa cintaku padamu…

Reff:

C G C F

Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu

Dm E A

Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu

Dm G C F

Biar mamamu tak suka…papamu juga melarang

Dm B E

Walau dunia menolak ku tak takut

Am

Tetap ku katakan ku cinta dirimu

Interlude : Dm G C F

Dm E Am Dm

Dm G C

…Sudah jangan kau usik lagi

F Dm

Cinta yang tertanam di hati

B E

Akan ku bawa sampai mati

Kembali ke :

Reff

Outro : Am C F

Am C F

A



