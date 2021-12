Lirik Lagu dan Chord California Gurls - Katy Perry feat Snoop Dogg: You Could Travel the World

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar dan lirik lagu California Gurls dari Katy Perry feat Snoop Dogg.

Lagu berjudul California Gurls dibawakan oleh musisi asal Amerika, Katy Perry.

Dalam lagu tersebut, ia berkolaborasi dengan rapper Amerika, Snoop Dogg.

Diketahui lagu yang diambil dari album Teenage Dream itu dirilis pada 2010, lalu.

Meski begitu, saat ini lagu California Gurls sedang ramai di aplikasi TikTok.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Takut - Idgitaf: Takut Tambah Dewasa, Takut Aku Kecewa

Baca juga: Chord Lapang Dada - Sheila On 7: Kau Harus Bisa, Bisa Berlapang Dada

Chord gitar dan lirik lagu California Gurls - Katy Perry feat Snoop Dogg:

[Verse 1]

F#m A A C#m

I know a place

G#m A A C#m

Where the grass is really greener

G#m A A C#m

Warm, wet and wild

G#m A A C#m

There must be something in the water

G#m A A C#m

Sipping, gin and juice

G#m A A C#m

Laying underneath the palm trees

G#m A A C#m

The boys, break their necks

G#m A B C#m

Trying to creep a little sneak peek, at us

[Bridge]

B C#m

You could travel the world

A

But nothing comes close to the golden coast

B C#m

Once you party with us

A

You’ll be falling in love oh ohohohohoh