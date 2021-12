Jadwal Acara TV Besok, Minggu 5 Desember 2021: Kartun Doraemon dan Film 99 Nama Cinta di RCTI

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans7, NET TV, dan Indosiar dalam artikel ini.

Sejumlah tayangan menarik akan disajikan oleh televisi nasional besok, Minggu (5/12/2021).

Jangan lewatkan tayangan kartun Doraemon Spesial hingga Bima S di RCTI.

Siang harinya, pukul 12.30 WIB, akan ada tayangan Film 99 Nama Cinta.

Sementara itu di TRANS TV ada drama Korea Backstreet Rookie, dan ajang Indonesia Mencari Bakat (IMB).

Di NET TV, dijadwalkan tayang Best Of American Music Awards dan ONE Championship Warrior.

Berikut jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, NET TV dan Indosiar yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

RCTI

04:45 - 06:00 WIB Seputar iNews Pagi

06:00 - 06:30 WIB Mukjizat Itu Nyata