Lumpuh karena Ulah Mantan Pacar, Selebgram Laura Anna Tuntut Keadilan, Sederet Artis Beri Dukungan

TRIBUNNEWS.COM - Laura Anna memakai kursi roda datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengikuti jalannya sidang, Kamis (2/12/2021).

Tujuan Laura hanya satu, yakni meminta pertanggungjawaban mantan kekasihnya, Gaga Muhammad.

Dulu saat mereka masih pacaran, Gaga mengemudikan mobil hingga terjadi kecelakaan dan membuat Laura lumpuh.

Kini ia menuntut keadilan lewat pengadilan. Upayanya tersebut mendapat dukungan dari sejumlah selebritas Tanah Air, mulai Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar.

"Ga mau keliatan sedih atau di kasihani aku cuman minta keadilan buat diri aku buat keluarga aku yang ngurusin aku dari pagi ke pagi dan juga buat temen temen aku," tulis Laura di unggahan Instagram @edlnlaura.

Laura Anna bersama Gaga Muhammad saat mereka masih pacaran. (INSTAGRAM)

Terlihat selebgram Keanu, Marshel hingga aktris Dara Arafah turut menemani Laura.

"Bismillah @adlnlaura #justiceforlaura," tulis Keanu di akun @keanuagl.

"We stand with you @edlnlaura bangga banget sama semangat kamu lauuu," tulis Keanu di unggahan lainnya.

Sementara itu, aktris Dara Arafah yang ikut mendampingi Laura juga ikut memberikan dukungan melalui unggahannya.

"Semangat lau lau ku @edlnlaura #justiceforlaura," tulis aktris tersebut di akun @daraarafah.