Sosok Idang Rasjidi di Mata Sang Anak: Disiplin Waktu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lahir sebagai anak musisi mendiang Idang Rasjidi tentu membuat Shadu Rasjidi kepincut terjun ke dunia musik.

Shadu Rasjidi adalah pemain bass grup musik Deadsquad.

Bakat bermusiknya mengikuti jejak sang ayah.

Dirinya bersyukur memiliki sosok ayah seperti Idang Rasjidi yang sangat disiplin soal waktu.

Apalagi terkait profesionalitas di industri musik Tanah Air.

"Pesan (yang diingat) mental, jadilah musisi disiplin, beliau kalau soal waktu keras," ujar Shadu di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (5/12/2021).

"Sebenernya kayak kalian si on timenya, on time kayak artis belum selesai makan kalian sudah dua jam sebelum, ya bokap begitu, misal pesawat, oke pesawat first flight setengah enam, jam 5 jam 3 di bandara, kita jam 3 dimobil ngantuk, kita dari rumah aduh ngapain si pagi-pagi, cuman emang beliau begitu," lanjutnya.

Maka itu pesan dan sikap sang ayah yang diturunkan kepada anak-anaknya akan selalu dikenang Shadu.

Idang Rasjidi adalah seorang musisi jazz asal Indonesia yang dikenal karena kemampuannya memainkan piano.

Musisi jazz Idang Rasjidi dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan (5/11/2021). (Kompas.com/Baharudin Al Farisi)

Idang Rasjidi mengawali karier bermusik ketika ia dipercaya untuk mengisi keyboard di kelompok musik Abadi Soesman Band.

Sejak itulah nama Idang Rasjidi mulai dikenal sebagi seorang pianis yang memiliki warna jazz.

Dirinya dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (4/12/2021) pukul 23.35 WIB.

Kemudian jenazahnya dimakamkan pada Minggu (5/12/2021) sekitar pukul 11.00 WIB di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta.