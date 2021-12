Lirik dan Terjemahan Lagu All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey: I Just Want You For My Own

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu All I Want For Christmas Is You yang dipopulerkan oleh Mariah Carey.

Mariah Carey merilis lagu tersebut pada tahun 1994 dan merilis video klip All I Want For Christmas Is You versi baru pada 20 Desember 2019.

Mariah Carey (instagram)

Lirik dan Terjemahan Lagu All I Want For Christmas Is You

[Intro]

I don't want a lot for Christmas

Tak banyak yang kuinginkan di hari Natal

There's just one thing I need

Hanya satu hal yang kubutuhkan

I don't care about the presents

Aku tak peduli dengan hadiah

Underneath the Christmas tree

Di bawah pohon Natal

I just want you for my own

Aku hanya menginginkanmu

More than you could ever know

Lebih dari yang kau tahu

Make my wish come true

Kabulkanlah permohonanku

All I want for Christmas is...

Yang kuinginkan di hari Natal hanyalah...

You

Dirimu

[Verse 1]

I don't want a lot for Christmas

Tak banyak yang kuinginkan di hari Natal

There's just one thing I need

Hanya satu hal yang kubutuhkan

I don't care about the presents

Aku tak peduli dengan hadiah

Underneath the Christmas tree

Di bawah pohon Natal

I don't need to hang my stocking

Aku tak mau menggantung kaus kakiku

There upon the fireplace

Di perapian

Santa Claus won't make me happy

Santa Claus takkan membuatku bahagia

With a toy on Christmas day

Dengan boneka di hari Natal

[Chorus]

I just want you for my own

Aku hanya menginginkanmu

More than you could ever know

Lebih dari yang kau tahu

Make my wish come true

Kabulkanlah permohonanku

All I want for Christmas is you

Yang kuinginkan di hari Natal hanyalah

You baby

Dirimu kasih...