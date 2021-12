Lewat Akun Penggemar, Jungkook BTS Terima Penghargaan ''Instagrammer Global''

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Member termuda BTS Jeon Jungkook baru saja membuka akun Instagram pribadinya pada 6 Desember lalu.

Namun nyatanya ia sudah memenangkan penghargaan “Instagrammer Global” dan menerima trofi pada tahun 2019.

Sebelumnya, BTS dinominasikan untuk beberapa penghargaan di The MTV Millennial Awards (MIAW) pada 23 Juni 2019, bertepatan dengan konser tur mereka yang bertajuk MAP OF THE SOUL : Persona dan BTS LOVE YOURSELF.

Dalam acara tersebut BTS berhasil membawa pulang penghargaan “Explosion K-Pop”, tetapi tidak hanya BTS, pasalnya pemilik julukan “Golden Maknae” tersebut juga berhasil memenangkan penghargaan di acara yang sama.

Jungkook berhasil mengalahkan Ariana Grande, Billie Eilish, Shawn Mendes dan masih banyak yang lainnya.

Pemenang dipilih melalui voting polling di Twitter, situs web MIAW dan Instagram.

Akun Instagram yang berhasil memenangkan nominasi tersebut bukan akun resmi milik Jungkook, melainkan akun penggemar yang diberi nama @bts.jungkook dan akun tersebut memiliki 6 juta pengikut saat itu.

Saat ini, seluruh member BTS sudah memiliki akun Instagram pribadi mereka dan masing-masing memiliki lebih dari 19 juta pengikut.

Di mana hal tersebut menjadikan mereka menjadi artis tercepat yang mendapat jumlah tersebut selama 24 jam.