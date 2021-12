Aktor Rizky Hanggono Cerita Kehidupannya Setelah Bercerai dari Istri 2 Tahun Lalu

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Rizky Hanggono mengaku kini berstatus duda. Pernikahannya dengan Roro Maheswari Yakti berakhir dengan perceraian pada akhir tahun 2019.

"Saya sudah uhuy (bercerai). Anak ikut sama ibunya di sana," kata Rizky Hanggono ketika ditemui disela-sela gala premiere film Kurindu Natal Keluarga: Santa Claus Dari Jakarta?, di XXI Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/12/2021) malam.

Meski sudah bercerai, pria 41 tahun itu mengakui komunikasi dengan Roro masih terjalin baik karena ada anak didalam hubungan mereka selama ini.

"Komunikasi masih aman dan enggak dipersulit. Enggak ada yang harus dipermasalahkan," ucapnya.

Pria kelahiran Jakarta, 16 September 1980 itu mengatakan, ia tetap menjalani kehidupan seperti biasanya, meskipun kondisi dan statusnya saat ini sudah berbeda.

"Selebihnya life must go on. Fokus bekerja aja tetap ada untuk anak," ungkapnya.

Rizky mengakui mau mempermudah hubungannya dengan mantan istri, karena ia tak mau menjadi beban yang nantinya bisa mengganggu pekerjaan dan kehidupannya.

"Jadi ke depan fokus sama hidup, realistis gua butuh uang buat bertahan, karier buat survive, just importan thing. Anak-anak akan terus berjalan dan harapan gua cuma satu, jadi lebih baik dari ayahnya," jelasnya.

Rizky Hanggono menyebut saat ini dirinya sudah move on atas kegagalan pernikahannya dengan Roro Maheswari Yakti dan sedang survive menata kehidupannya lagi untuk ke depannya.

"Kalau ditanya udah move on ya udah waktunya move on. Fokusnya bukan soal sakit hati, marah, atau apa. Tapi gimana kita bisa survive bertahan dan melewati pandemi dan bermanfaat dengan orang orang yang kita sayangi," ujar Rizky Hanggono.

Diberitakan sebelumnya, Rizky Hanggono melepas lajangnya dengan menikahi wanita bernama Roro Maheswari Yakti di tahun 2017.

Selama hampir tiga tahun menikah, Rizky Hanggono dan Roro Maheswari Yakti dikaruniai dua orang anak bernama Rayan Aditya Rasyid dan Raufan Danadipa Ihsan.