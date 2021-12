Chord Columbia - Iwan Fals: Saat Gelombang Lahar Hanyutkan Ribuan Manusia

D

langit nampak murung seperti gelisah

angin bawa kabar tentang duka di sana

lolong anjing malam bawa pertanda

Alam bawa kisah unggas resah beritakan tangis



saat gelombang lahar hanyutkan ribuan manusia

tanpa mau mnegerti datang tepati janji

waktu seorang ibu belai mesra anaknya

gemuruhnya petaka singkirkan jeritan yang ada

batu-batu telanjang menari di nurani

hancurkan rumah-rumah hancurkan kedamaian



columbia columbia columbia columbia

sementara kita di sini menatap beban menyanyi

sedangkan mereka gundah di sela kenanya wabah

sementara kita disini asyik cumbui mimpi

sedangkan mereka di sana rindukan riuhya pesta



Coda (puisi):

ada sekuntum bungaa mekar bercengkerama dengan lahar

seorang bayi mungil begitu manis menyambut mati