Chord Gitar dan Lirik Lagu Penantian - Armada: Kunci Dimulai dari A Minor

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Penantian yang dibawakan oleh grup band, Armada.

Lagu ini dirilis pada tahun 2014 di mana termasuk dalam album bertajuk Pagi Pulang Pagi.

Selain itu terdapat pula video berupa lirik lagu serta audio vokal yang diunggah di YouTube bernama Emotion Entertainment dan sudah ditonton sebanyak 6,3 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Penantian - Armada

[Intro] Am G C

Dm E Am

Am G C

Temukan dia untukku..

Am G C

Pulangkan dia padaku..

Dm C G

Tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

Bahwa ku tetap disini..

Am G C

Temukan dia untukku..

Am G C

Pulangkan dia padaku..

Dm C G

Tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

Bahwa ku tetap disini..

F C/E Dm

Untuknya..aa.. berharap dia..

E Am A

Kembali pulang.. untukku..

[Chorus]

Dm G C

Penantian.. ini teramatlah panjang..

F Dm

Coba kau rasakan sayang..

E Am

Letihku diujung jalan..

A Dm

Dia menghilang..

G C

Membawa semua kenangan..

F Dm

Terindah yang ku rasakan..

E Am

Saat bersamanya sayang..

[Int] F -C/E Dm E

F -C/E Dm E Am

F -C/E Dm E...

[Chorus]

Dm G C

Penantian.. ini teramatlah panjang..

F m

Coba kau rasakan sayang..

E Am

Letihku diujung jalan..

A Dm

Dia menghilang..

G C

Membawa semua kenangan..

F Dm

Terindah yang ku rasakan..

E Am

Saat bersamanya sayang..



E G D Dm E

wo..ooo..ooo ooo.. wo.. ooo.. wo..

[Outro] Am E G D

Dm E Am

hatiku pilu.. sepilu-pilunya..

(Tribunnews.com)