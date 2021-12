Fans IU Asal Indonesia Viral Hingga Masuk Pemberitaan di Korea Selatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daniel Hermansyah adalah fans dari musisi Korea Selatan, Lee Ji-eun alias IU.

Nama Daniel bahkan sampai terdengar hingga ke Korea Selatan bahkan masuk pemberitaan di sana.

Hal itu karena Daniel Hermansyah, merayakan Anniversary IU dengan membuat food truck yang ternyata sampai masuk pemberitaan media di Korea Selatan.

“Gue nggak menyangka banget. Awalnya saya tidak tahu, tapi ada kostumer di Kopi Chuseyo yang orang Korea Selatan ngomong ke saya ‘I saw you on the news’ gitu," ujar Daniel Hermansyah kepada awak media, Kamis (9/12/2021).

"Waktu itu respon gue kaya masa sih dan akhirnya dia kasih link dan gue kayak bangga banget karena orang Korea pada baca," lanjutnya.

Sebagai penggemar IU, Daniel sering melakukan event-event untuk bisa dinotice oleh idolanya tersebut.

Dia bahkan memiliki mimpi bisa mengirimkan foodtruck Kopi Chuseyo ke lokasi syuting IU untuk bentuk dukungan. Ia pun menceritakan sejak kapan dirinya mulai mengidolakan IU.

"Waktu zaman belum ada uang, cuman bisa streaming MV di YouTube. Dan menceritakan ke teman-teman soal IU itu yang bisa gw lakuin saat itu. Pas sekarang berpenghasilan baru bisa mengoleksi album walaupun belum semua apalagi yang limited," ujar Daniel

“Gue bahkan sampai buat kafe agar teman-teman Uena (fans IU) bisa ada tempat kumpul dan bisa bikin charity dan event-event bareng fans IU lainnya,” tambahnya.

Hingga kini pun Daniel tak percaya bahwa apa yang ia lakukan mendapat perhatian dari media Korea Selatan dan berharap bisa sampai ke IU.