Lirik Lagu dan Chord Memori Berkasih - Siti Nordiana feat Achik Spin: Menangis Hati Ini

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu dan chord gitar Memori Berkasih dari Siti Nordiana dan Achik Spin.

Lagu tersebut masuk dalam album bertajuk Paling Comel yang dirilis pada 2003.

Chord gitar dan lirik Memori Berkasih - Siti Nordiana feat Achik Spin :

Intro : F..G..C -E -Am

C -Dm -Em -F -G -Am

*)

Am G

Telah kucuba meminta kasihmu

Dm Am

biar menjadi ikatan abadi

Dm Am

namun apa daya… terlerai janji kita

E Am

mungkin takdir yang meminta

Dm Am

namun apa daya… terlerai janji kita

E Am E

mungkin takdir yang meminta

#)

Am

Bermusim kita bersama

Am Dm

menyemai ikatan cinta

G

tak mungkin kasihku hilang

G Am -E

ku kunci hati untukmu

Am

Ku genggam kenangan indah

Am Dm

simpanlah senda gurauan

G

andainya kau kerinduan

G Am F

itulah jadi penawar

$)

(Dm-Em)-G C

Sungguh ku terharu dan pilu

Dm Am

kasih kusemai kau abaikan

(Dm-Em)-G C

putusnya ikatan cinta

F E

mungkin tiada jodoh kita

Reff:

Am

Menangis hati ini

Dm

ku juga bersimpati

G

hancurnya harapanku

C E

maafkan sayang

Am

Kasihmu yang berubah

Dm

aku pun tak menyangka

G Em E Am

itulah alasanmu…. pergilah sayang

Duet

Dm G

Biarlah rindu di kejauhan

C F

menemani hati yang gelisah

Dm E Am

semoga bertemu jua kebahagiaan

Musik : Dm..G..C-E-Am..

Dm-Em-F-G-Am..E..

F-G-Am..E..

Kembali ke : #), $), Reff

