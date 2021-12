Chord Gitar dan Lirik Lagu Memikirkan Dia - Seventeen: Indahnya Cinta untuk Ku Miliki

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Memikirkan Dia - Seventeen di dalam artikel ini.

Lagu Memikirkan Dia telah dirilis 3 tahun lalu di kanal YouTube GP Records.

Musik video Memikirkan Dia - Seventeen telah ditonton 3,8 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 13 ribu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Memikirkan Dia - Seventeen:

[Intro] C . . . .

C Am G (2x)

C G Am

Tuhan ku lagi sendiri

G Dm

memikirkan dia

F G

slalu tentang dirinya

C G Am

Tuhan ini jeritan jiwaku

G Dm

jeritan tentang hatiku

F G

semua keluh kesahku

F G

semua keluh kesahku

[Reff]

F G Em

resah hati ini tanpanya

Am Dm

memikirkan dia

G C

slalu tentang dia yang memberikan

F

indahnya cinta

G Em

untuk ku miliki

Am Dm

menggenggam indahnya dunia

G C

sampai waktu menghentikan semua

[Intro] C Am Em (2x)

C G Am

Tuhan setiap detik demi detik

G Dm

ku slalu merindukannya

F G

slalu tentang dirinya

F G

semua tentangnya

[Reff]

F G Em

resah hati ini tanpanya

Am Dm

memikirkan dia

G C

slalu tentang dia yang memberikan

F

indahnya cinta

G Em

untuk ku miliki

Am Dm

menggenggam indahnya dunia

G C

sampai waktu menghentikan semua

[Intro] E F C

E F G

[Back to reff]

[Intro] F G Em

Am Dm G C

F

indahnya cinta

G Em

untuk ku miliki

Am Dm

menggenggam indahnya dunia

G C

sampai waktu menghentikan semua

