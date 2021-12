Chord Gitar dan Lirik Lagu Sia Sia Berjuang - Zidan ft Tri Suaka: Sia Sia Ku Berjuang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Sia-Sia Berjuang yang dipopulerkan oleh Zidan ft Tri Suaka.

Lagu Sia Sia Berjuang merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Zidan ft Tri Suaka.

Lagu Sia Sia Berjuang pertama kali ditayangkan pada 19 November 2021 melalui kanal Youtube TriAngle.

Hingga hari ini, Jumat (10/12/2021), lagu Sia Sia Berjuang menempati posisi trending ke-11 di Youtube for Music dengan lebih dari 7,3M penonton Youtube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sia Sia Berjuang - Zidan ft Tri Suaka

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sia Sia Berjuang.

[INTRO] C F G C

Am Dm F G

C Am

Sayang Ku Sedang Berjuang

Dm G

Untuk Melamar Dirimu

Em A

Tapi mengapa Kau Tinggalkanku

Dm G

Demi orang Yang Baru Kau Kenal

C Am

Tiga Tahun kita T'lah Bersama

Dm G

Menjalani Hubungan Cinta kita

Em E A

Orang Tuamu Tak Merestui Kita

Dm G

Sungguh Sakit Hati Ini Rasanya

[Reff]

C F

Sia-Sia Ku Berjuang

G C

Merantau di negri Orang

Am Dm

Semua Kulakukan Untukmu sayang

F G

Tapi Kau Malah Putuskan Hubungan

C F

Sungguh Sakit Hati Ini Sakit

G C

Mendegar Kabar Kau Telah Dijodohkan

Am Dm

Orang Tuamu Tak Merestui Kita

F G C

Ku Hanya Bisa Mendoakan Engkau Bahagia

C Am

Tiga Tahun T'lah Bersama

Dm G

Menjalani Hubungan Cinta Kita

Em E A

Orang Tuamu Tak Merestui Kita

Dm G

Sungguh Sakit Hati Ini Rasanya

