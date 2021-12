Kunci Gitar dan Lirik Lagu Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka, Kunci F: Aku Titipkan Dia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Aku Bukan Jodohnya yang dipopulerkan oleh Tri Suaka.

Videp klip lagu tersebut dirilis di kanal YouTube MSI Record pada 6 Mei 2021.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka:

[Intro]

F G Em Am Dm G

[Verse]

C G Am G C

Ini salahku

F G C

Terlalu memikirkan egoku