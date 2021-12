Chord Gitar dan Lirik Lagu Harusnya Aku - Armada, Kunci Mudah: Harusnya Aku yang di Sana

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Harusnya Aku dari grup band Armada.

Lagu Armada ini masuk dalam album bertajuk Pagi Pulang Pagi.

Album tersebut dirilis oleh Armada pada 2014 silam.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Harusnya Aku - Armada:

Intro : C F Dm G 2x C

C

Ku tak bahagia,

F

melihat kau bahagia dengannya

Dm

Aku terluka,

G C

tak bisa dapatkan kau sepenuhnya

C

Aku terluka,

F

melihat kau bermesraan dengannya

Dm G C

Ku tak bahagia melihat kau bahagia..

Reff 1

F G

Harusnya aku yang disana

Em Am

Dampingimu dan bukan dia

Dm G C

Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia

F G

Harusnya kau tahu bahwa

Em Am

Cintaku lebih darinya

Dm G C

Harusnya yang kau pilih bukan dia..

C F

Ku tak bahagia, melihat kau bahagia dengannya

Dm G C

Ku tak bahagia, melihat kau bahagia

Reff 2

F G

Harusnya aku yang disana

Em Am

Dampingimu dan bukan dia

Dm G C

Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia

F G

Harusnya kau tahu bahwa

Em Am

Cintaku lebih darinya

Dm G C

Harusnya yang kau pilih bukan dia..

Int. Am F C F G

Reff 2

F G

Harusnya aku yang disana

Em Am

Dampingimu dan bukan dia

Dm G C

Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia

F G

Harusnya kau tahu bahwa

Em Am

Cintaku lebih darinya

Dm G C

Harusnya yang kau pilih bukan dia..

Outro : C F C

