Chord Gitar dan Lirik Lagu Aca Aca Nehi Nehi - Dadido: Alala Tum Jahe Jahe, Aca Aca Nehi Nehi

Nagaswara Official

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Aca Aca Nehi Nehi dari Dadido.

Video klip lagu Aca Aca Nehi Nehi pertama kali dirilis di kanal YouTube Nagaswara Official Video pada 9 tahun yang lalu, yakni tanggal 2 April 2012.

Hingga Minggu (12/12/2021), klip lagu Aca Aca Nehi Nehi dari Nagaswara Official Video ini telah ditonton lebih dari 29 juta kali.

Baca juga: Chord Gitar Kehilangan - Firman: Ku Coba Ungkap Tabir Ini

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari

Untuk diketahui, setelah sekian lama terciptanya lagu Aca Aca Nehi Nehi, baru-baru ini lagu Aca Aca Nehi Nehi menjadi viral di aplikasi TikTok.

Selain itu, penyanyi Yeni Inka yang membawakan ulang lagu ini menjadikan lagu ini tambah viral di YouTube for musik dan menempati posisi trending ke-4 dengan lebih dari 1.4 juta penonton.

Berikut ini chord gitar lagu Aca Aca Nehi Nehi dari Dadido

Chord Gitar Aca Aca Nehi Nehi - Dadido

[Intro] Am Dm G C F Dm E

Am Dm

mamamamama mau makan mau minum bikin sendiri

G C

cuci baju celana nyetrika pun sendiri

F Dm

apalagi bila tanggal tua mendekati

E

aku bagai bujangan yang tak punya istri

Am Dm

nasib memang nasib jadi begini

G C

semuanya apa - apa ku lakukan sendiri

F Dm

lama - lama mumet juga eh kalo begini

E

bila talak tilu talak tilu

[Reff]

Am Dm

alala tum jahe jahe aca aca nehi nehi

G C

aduh biyung inyong ora sudi

F Dm

bila sifatmu terus begitu

E

pulang saja kau pulang ke rumah orang tuamu

Am Dm

alala tum jahe jahe aca aca nehi nehi

G C

aduh biyung inyong ora sudi

F Dm

bila dirimu terus begitu

E

aku pulangkan kamu

[Intro] Am Dm G C F Dm E

Am Dm

maunya aku marah eh aku bingung sendiri

G C

baru mau ngomong eh malah ditinggal pergi ( oh ya )

F Dm

mondar mandir sendiri bingung mau ngapain

E

ampun gusti ampuni hambamu ini

Am Dm

bila ada uang abang disayang

G C

bila tak ada . jatah kopi pun hilang

F Dm

lama - lama kalau begini rontok hatiku

E

bisa talak tilu talak tilu

* Back to reff

[Intro] Am Dm G C F Dm E ( 2x )

* Back to reff

Outro : Am Dm G C F Dm E

(Tribunnews.com)

Baca juga artikel lainnya terkait Chord gitar