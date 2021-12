Chord Gitar Lagu Ayah - Peterpan, Kunci Gitar Dasar dari C: Untuk Ayah Tercinta

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Ayah yang dibawakan Peterpan.

Chord Gitar Ayah - Peterpan

Intro: C F G C F

C F G C

Dimana akan kucari

C F

Aku menangis seorang diri

C F

Hatiku selalu ingin bertemu

G C

Untukmu aku bernyanyi

Chorus:



F G

Untuk ayah tercinta

C Em F

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Em F

Aku ingin berjumpa

G C G

Walau hanya dalam mimpi

C F G C

Lihatlah hari berganti

C F

Namun tiada seindah dulu

C F

Datanglah aku ingin bertemu

G C

Denganmu aku bernyanyi

Chorus:



F G

Untuk ayah tercinta

C Em F

Aku ingin bernyanyi

G C

Walau air mata dipipiku

F G

Ayah Dengarkanlah

C Em F

Aku ingin berjumpa

G C G

Walau hanya dalam mimpi

(Tribunnews.com)