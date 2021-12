Lyodra Ginting Teriak Histeris setelah Dinobatkan Best New Asian Artist Indonesia di MAMA 2021

Penyanyi Lyodra Ginting teriak histeris setelah dinobatkan sebagai Best New Asian Artist Indonesia di Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021.

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagiaan tengah dirasakan penyanyi muda berbakat Lyodra Ginting.

Lyodra Ginting kembali mengukir prestasi di ajang penghargaan internasional.

Baca juga: Dikabarkan Tengah Dekat, Venna Melinda Ternyata Punya Panggilan Khusus untuk Ferry Irawan

Baca juga: Polisi Benarkan Artis Bobby Joseph Ditangkap Terkait Narkoba, Barang Bukti yang Disita Sabu

Lewat perhelatan ajang penghargaan musik bergengsi Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021, Lyodra Ginting dinobatkan sebagai Best New Asian Artist Indonesia.

Ajang penghargaan ini berlangsung di CJ ENM Studio Center, Paju, Korea Selatan pada Sabtu (11/12/2021) kemarin.

Terlihat dalam Instagram Story miliknya @lyodraofficial, Sabtu (11/12/2021), Lyodra teriak histeris saat namanya disebut sebagai pemenang penghargaan tersebut.

Penyanyi Lyodra Ginting teriak histeris setelah dinobatkan sebagai Best New Asian Artist Indonesia di Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021. (Kolase Instagram Story @lyodraofficial)

Lyodra tampak bahagia sampai jingkrak-jingkrak untuk mengungkapkan perasaan bahagianya.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini me-repost salah satu unggahan dari akun @dpfwlse.

Ia mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, dan atas dukungan para penggemarnya.

"Thank you MAMA 2021. Thank you guys," tulis Lyodra Ginting.

Baca juga: Cari Rumah Baru untuk Gala Sky, Ayah Bibi Ardiansyah Ngaku Kesulitan: Budget Kita Terbatas

Baca juga: Alasan Faisal Sengaja Tak Undang Doddy Sudrajat di Acara 40 Harian Vanessa dan Bibi

Di Instagram Story berikutnya, Lyodra tampak mengunggah ulang postingan dari @reyzacarlos.