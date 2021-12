Apresiasi Nasabah Setia BRImo, BRI Gandeng NOAH Gelar Konser Second Chance di Hutan Kota

TRIBUNNEWS.COM - Jelang perayaan HUT ke-126, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menggelar berbagai kegiatan dan acara menarik, salah satunya dengan menggandeng band ternama tanah air NOAH.

Kolaborasi antara BRI dan NOAH ini diselenggarakan dalam rangka mengapresiasi nasabah setia pengguna BRImo, aplikasi mobile banking BRI. NOAH sendiri akan tampil menghibur nasabah BRI pada Minggu, 12 Desember 2021 di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta.

Dalam kolaborasinya kali ini, BRI dan NOAH mempersiapkan peluncuran album Second Chance: Taman Langit serta rangkaian konser musik untuk 2022. NOAH dipilih karena dinilai tepat merepresentasikan produk BRImo. Seperti diketahui, musisi ini memiliki banyak peminat dan sesuai dengan segmentasi pengguna BRImo.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menjelaskan, sesuai dengan tema Second Chance, NOAH dan BRImo sama-sama melakukan transformasi. BRImo yang merupakan salah satu hasil dari transformasi digital BRI, diharapkan mampu memberikan pengalaman digital banking experience yang lebih nyaman, beyond banking untuk nasabah, khususnya kalangan muda seperti Sahabat NOAH.

NOAH sendiri dilihat sebagai musisi yang selalu menunjukkan kreativitas dan inovasi sehingga semangat mereka menghasilkan karya-karya terbaik. Selain itu, NOAH juga kerap menampilkan pertunjukan musik yang memukau.

Sementara itu, Ariel NOAH juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini. “Menjadi suatu kehormatan bagi NOAH bisa berkesempatan merilis album Second Chance: Taman Langit dengan dukungan dari BRImo,” ujarnya.

Sebelumnya, Ariel NOAH dan Musica Studios telah menyiapkan campaign bertajuk #RoadToSecondChance. Selain Taman Langit, akan ada album lain yang akan dirilis oleh NOAH, yakni Bintang di Surga, Hari Yang Cerah dan Second Chance (2014). Second Chance sendiri adalah album apresiasi untuk karya NOAH dan Peterpan yang telah membawa mereka ke titik puncak karir seperti sekarang.

Sebagai informasi, BRImo yang merupakan aplikasi mobile banking dari BRI ini dapat melayani berbagai aktivitas keuangan di era digital. Hingga kuartal III-2021, kinerja BRImo telah menunjukkan pencapaian luar biasa. Jumlah pengguna mencapai 13,45 juta user, naik 55,954% secara Year-on-Year (YoY).

Dari sisi transaksi, BRImo juga mampu membukukan 1.155,93 juta transaksi atau naik 76,32% YoY dengan volume penjualan mencapai Rp1.169 triliun. Sebagai langkah meningkatkan performa, pada tahun 2022 BRImo akan menghadirkan beragam fitur menarik sehingga aplikasi ini tetap menjadi financial supermarket yang menghadirkan fasilitas ticketing, voucher games dan experience lainnya.

Sebagai dukungan terhadap #RoadToSecondChance, BRImo pun memberikan beragam penawaran menarik di antaranya invitation khusus nasabah setia BRImo, special price merchandise, diskon tiket konser, dan lelang box set album NOAH yang bisa didapatkan dengan bertransaksi menggunakan BRImo.(*)