Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Pasti Kembali - Pasto: Bukan Tuk Meninggalkanmu Selamanya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Aku Pasti Kembali dirilis pada tahun 2009.

Lagu ini masuk ke dalam album kedua Pasto 'Kembali'.

Album ini adalah album musik karya Pasto dan lagu Tanya Hati dan Aku Pasti Kembali menjadi lagu utama.

Pasto Band didirikan pada tahun 2002.

Grup band ini beraliran musik Pop.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Pasti Kembali - Pasto:

G

Waktu tlah tiba

Em

Aku kan meninggalkan

D C D

Tinggalkan kamu tuk sementara

G

Kau dekap aku

Em

Kau bilang jangan pergi

D C D

Tapi ku hanya dapat berkata

[chorus]

Am D G

Aku hanya pergi tuk sementara

Am D G

Bukan tuk meninggalkanmu selamanya

Am D G

Ku pasti kan kembali pada dirimu

C D

Tapi kau jangan nakal

C D F C F C

Aku pasti kembali

G

Kau peluk aku

Em

Kau ciumi pipiku

D C D

Kau bilang janganlah ku pergi

G

Bujuk rayumu

Em

Buat hatiku sedih

D C D

Tapi ku hanya dapat berkata

F C

Pabila nanti

G D

Kau rindukanku di dekapmu

F C

Tak perlu kau risaukan

Am G A

Aku pasti akan kembali

[interlude] Dm E A G D Dm A# Gm G#

[chorus2]

C# D# G#

Aku hanya pergi tuk sementara

C# D# G#

Bukan tuk meninggalkanmu selamanya

C# D# G#

Ku pasti kan kembali pada dirimu

C# D#

Tapi kau jangan nakal

C# D#

Aku pasti kembali

(Tribunnews.com)