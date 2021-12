Lirik dan Chord Gitar Tabu - Brisia Jodie: Ingin Kuberlari Menjauh tapi Wajahmu Menghalangi

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Tabu dari Brisia Jodie.

Lagu berjudul Tabu diciptakan oleh Melly Goeslaw dan Anto Hoed.

Video klip lagu Tabu dirilis pertama kali di kanal YouTube Brisia Jodie pada 19 November 2021, lalu.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Melukis Senja - Budi Doremi: Izinkan Kulukis Senja Mengukir Namamu Disana

Lirik dan Chord Tabu - Brisia Jodie

Intro : C F C F Dm C Bb G

C F

Angin, bisikkanlah

Dm G

Bahwa rasa ini tak mau kompromi

C F

Satu triliun pilihan

Dm G

Hatiku tetap tertuju padamu

Em A Dm

Ada yang tak mudah dicinta kita

Fm C

Dan tak mungkin aku abaikan ini

G C

Sebab ini penting

Reff :

C Bm E

Ingin kuberlari menjauh

Am C7

Tapi wajahmu menghalangi

C F

Langkahku pun terhenti

Dm G

Untuk padamu

C B m E

Tabu tak mungkin kita lawan

Am C7

Namun ku tetap mau kamu

C F Em

Cinta dan keyakinan

Dm G Bb G# Gm F (D#)

Bisakah searah?

Musik : D# G# Fm Bb G#

Gm C Fm G#m D# Bb Fm Cm Dm G

C F Em

Satu triliun pilihan

Dm G G7

Hatiku tetap tertuju padamu

Em A Dm

Ada yang tak mudah dicinta kita

Fm C

Dan tak mungkin aku abaikan ini

G C F-G

Sebab ini penting

Reff :

C Bm E

Ingin kuberlari menjauh

Am C7

Tapi wajahmu menghalangi

C F Em

Langkahku pun terhenti

Dm G A

Untuk padamu

(Overtune)

D Daug

Ingin kuberlari menjauh

Bm D Em F#m

Tapi wajahmu menghalangi

G F#m

Langkahku pun terhenti

Bm A

Untuk padamu

D C#m F#

Tabu tak mungkin kita lawan

Bm D7

Namun ku tetap mau kamu

D G F#m

Cinta dan keyakinan

Em A C Bb Gm A

Bisakah searah?

D

Cinta kita tabu

Baca juga: Lirik Lagu All Too Well (10 Minute Version) - Taylor Swift: I Remember It All Too Well

Baca juga: Chord Gitar Lagu Rungokno Aku - Ndarboy Genk feat Denny Caknan, Kunci Mudah Dimainkan

(Tribunnews.com)